اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت hakemi رابط مصر مباشر bein SPORT يوتيوب

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موعد مباراة المغرب وبوروندي اليوم

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا

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القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : جواد بدة

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية