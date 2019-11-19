اونلاين | كول كورة Moraccoo WEEK مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مصر (اشرف

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يخوض المنتخب المغربي ، مواجهة صعبة عندما يصتطدم بمنتخب بوروندى ضمن مباريات الجولة الثانيه من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، فى مباراة يسعى فيها أسوط الأطلسي للفوز بالثلاث نقاط الأولى لهم بالمجموعه، بعد التعادل خلال المباراة السابقة.

وقام مباراة المغرب وبوروندي على ملعب رواجاسور فى تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة والرابعه عصرا بتوقيت السعودية والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات والثانيه عصرا بتوقيت جرينتش،يذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

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موعد مباراة المغرب وبوروندي اليوم

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : جواد بدة

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية