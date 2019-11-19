رياضة | خاص.. الأهلي يطلب خوض مبارياته في القاهرة والسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يطلب خوض مبارياته في القاهرة والسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول حصول مسئولو النادي الأحمر على موافقة الأمن من أجل إقامة مباريات الدوري على ستاد القاهرة، وخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"لم نحصل بموافقة رسمية على إقامة مباريات الأهلي في الدوري على استاد القاهرة ومباريات إفريقيا على ملعب السلام، لا نزال في مرحلة التفاوض مع الأمن ونتمنى أن تنتهي على خير".

وأضاف :"استاد القاهرة لن يرتبط بأي حدث عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا ونسعى للحصول على موافقة الأمن من أجل إقامة مباريات الفريق في الدوري عليه، وعندما سنتحصل على الموافقات الأمنية سنعلن ذلك".

وتابع :"الأمن يرحب ونشكره على هذا التعاون، ونحن حاليًا في مرحلة الإجراءات ونتنمنى أن ننتهي منها قريبًا ويتم إقامة مباريات الفريق الأحمر في القاهرة".

وكانت إدارة ستاد برج العرب بالإسكندرية قد أعلنت في وقت سابق إغلاق الملعب لمدة 3 أشهر إجراء عمليات صيانة وإصلاح لأرضية الملعب.