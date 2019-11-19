رياضة | خاص.. الأهلي يطلب خوض مبارياته في القاهرة والسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يطلب خوض مبارياته في القاهرة والسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"لم نحصل بموافقة رسمية على إقامة مباريات الأهلي في الدوري على استاد القاهرة ومباريات إفريقيا على ملعب السلام، لا نزال في مرحلة التفاوض مع الأمن ونتمنى أن تنتهي على خير".
وأضاف :"استاد القاهرة لن يرتبط بأي حدث عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا ونسعى للحصول على موافقة الأمن من أجل إقامة مباريات الفريق في الدوري عليه، وعندما سنتحصل على الموافقات الأمنية سنعلن ذلك".
وتابع :"الأمن يرحب ونشكره على هذا التعاون، ونحن حاليًا في مرحلة الإجراءات ونتنمنى أن ننتهي منها قريبًا ويتم إقامة مباريات الفريق الأحمر في القاهرة".
وكانت إدارة ستاد برج العرب بالإسكندرية قد أعلنت في وقت سابق إغلاق الملعب لمدة 3 أشهر إجراء عمليات صيانة وإصلاح لأرضية الملعب.