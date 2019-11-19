رياضة | حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني الأول وفريق وادي دجلة عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه للحصول على خدماته.

وانضم حمدي لصفوف دجلة على سبيل الإعارة من صفوف فريق مصر للمقاصة مطلع الموسم الجاري.

وشارك اللاعب في مباراة الفراعنة بالأمس أمام جزر القمر وتواجد كبديل وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وانضم مروان حمدي لمعسكر المنتخب الوطني الأخير والذي تخلله خوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر، انتهت الأولى بالتعادل بهدف لمثله والآخر بالتعادل السلبي.

وأوضح حمدي في تصريحات خاصة أنه لا توجد أي اتصالات من جانب نادي الزمالك من قريب أو من بعيد مشيرًا إلى أنه يلعب لدجلة على سبيل الإعارة من صفوف فريق مصر للمقاصة، وشدد على أنه يسعى للتواجد في المعسكرات المقبلة للمنتخب الوطني وإثبات نفسه

وقدم حمدي مستويات مميزة مع وادي دجلة منذ بداية الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وقال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في المؤتمر الصحفي لمباراة جزر القمر، إنه بانتهاء هذه المواجهة تنتهي مرحلة في بداية مشوار التصفيات نحو كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون، ويجب إغلاق الملف والتركيز على ما هو قادم في المرحلة المقبلة.

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وأضاف أن المنتخب يمر بظروف صعبة تتمثل في تعيين المدير الفني وجهازه المعاون قبل وقت قريب وفترة ضيقة للغاية قبل انطلاق المباريات الرسمية بتصفيات كأس أفريقيا، موضحا أن الأمر مثل مشكلة للجهاز الفني في كثير من الأمور وعطل أمورا أخرى للتعرف على اللاعبين وإقامة معسكرات ووديات وتكتمل صفوف الفريق خلالها بجانب الاستقرار على القوام الأساسي.

أوضح أنه بسبب التأخر في إعلان وتعيين الجهاز الفني لم يتجمع الفريق إلا معسكر واحد فقط في شهر أكتوبر ولم يتجمع المنتخب خلال شهر سبتمبر لهذا السبب والأمر مشكلة كبيرة للجهاز الفني في التعرف على اللاعبين وتحفيظ طريقة اللعب وأسلوب الجهاز الفني.

أوضح قائلا أن توقف الدوري لمدة ٤٠ عاما كان أزمة أخرى كبيرة للجهاز الفني والمنتخب الذي يشكل لاعبو الدوري المصري قوامه الأساسي والأكبر ما أفقد أغلب اللاعبين حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية رغم محاولات الجهاز للخروج من هذه الأزمة.

أكد المدير الفني أنه صمت كثيرا طوال المرحلة الماضية حتى لا بعطي انطباعا سلبيا للاعبي الفريق مشددا على أن المنتخب يمر بمرحلة إعادة إحلال وتجديد وهيكل المنتخب يتغير وبالطبع ستكون هناك بعض التأثيرات على المستوى والنتائج ويسعى لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي سريعا.

قال إنه غير راض تماما على نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر ولكنه يؤكد في ذات الوقت أن القادم أفضل وسيتم تطوير الأمور في المرحلة المقبلة بانضمام عناصر جديدة للمنتخب وعلى رأسها محمد صلاح بعد شفائه من الإصابة، مشيرا إلى أنه يهنئ منتخب جزر القمر على المباراة ومستواه وأنه خلق عدة محاولات ولكن لا توجد فرص واضحة للتسجيل طوال ٩٠ دقيقة والفريق أمامه ٤ مباريات في التصفيات سيعوض فيها ويحقق الفوز المتتالي ومنتخب مصر سيكون في كأس أفريقيا بالكاميرون مع نهاية التصفيات.

عاد المدير الفني ليؤكد أن هناك نقص عددي كبير في صفوف المنتخب لدرجة أنه يستخدم لاعبين لسد العجز والنقص في بعض المراكز ويبدل بعض المراكز للخروج من تلك الأزمة، وسيعمل على تطوير الأداء للوصول لأفضل صورة ممكنة في المرحلة المقبلة لأنه لا يرضى عن الشكل الحالي للفريق.

طالب البدري البعض بالتحدث بعقلانية ومساندة المنتخب والجهاز الفني بدلا من الهجوم على الفريق واللاعبين.