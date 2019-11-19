رياضة | رينيه فايلر يوجه رسالة لجمهور الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يوجه رسالة لجمهور الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء.

ونشرت الصحفة الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمدرب السويسري قال فيه :"أهلا أصدقائي،، أنا سعيد أن أكون هنا أنا أتمنى أن يكون مجهودنا على ملعب التتش مرضي لكم.. نراكم قريبا".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل على ستاد الجونة في مباراة مؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن فايلر نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات التي قاد فيها الأهلي خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي رحل عن تدريب الفريق عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.

ويخوض الأهلي مباراة ودية في الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.