رياضة | كارلوس جاريدو يقلل من مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلوس جاريدو يقلل من مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي، على رغبته في قيادة الفريق التونسي من أجل التواجد على منصات التتويج المحلية والقارية.

وكان الفريق المنتمي لمدينة سوسة، أعلن عن تعيين جاريدو مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب رفيق المحمدي المدير الفني السابق، والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائح مؤخرا.

وأعرب جاريدو خلال مؤتمر تقديمه مديرا فنيا للنجم الساحلي، عن سعادته بتولي تدريب فريق بحجم النجم الساحلي، مشيرا إلى أنه سيعمل على بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب".

وتطرق جاريدو خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة الأهلي في بداية مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث قال "لا أفكر حاليا في مواجهة الأهلي، كل تركيزنا ينصب حاليا عن مواجهة السبت أمام اتحاد بن قردان".

وأضاف جاريدو: "مواجهة الأهلي ستكون كبيرة، لكنها ليست مصيرية، لأن النجم الساحلي سيخوض 6 مباريات في دور المجموعات، وسيكون مطالبا بحصد أكبر عدد من النقاط من أجل التأهل".

وتولى المدرب الإسباني تدريب الأهلي واستطاع التتويج ببطولة الكونفدرالية على حساب سيوي سبورت وكأس مصر على حساب الزمالك، قبل أن يرحل لتدريب الرجاء المغربي ليتوج معهم أيضا ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وخاض تجربة قصيرة في تدريب العين الإماراتي".

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ويواصل الأهلي تحضيراته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تشهد إقامة مباراة ودية اليوم الثلاثاء أمام فريق الاتصالات، ضمن أجندة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي الجونة في البطولة المحلية والنجم الساحلي في دوري الابطال الافريقي.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة، حيث يخوض الفريق التدريبات بشكل يومي على ستاد مختار التتش في المرحلة الثانية من الإعداد.

وتتوقف بطولة الدوري العام، بسبب استضافة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تقام بالقاهرة حاليا حتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي الأهلي الجونة، يوم 25 من الشهر الجاري على ملعب الأخير ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري، على الملعب الأوليمبي في رادس، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم أيضا "بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والهلال السوداني".