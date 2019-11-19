رياضة | تشكيل مباراة غانا وكوت ديفوار في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مباراة غانا وكوت ديفوار في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار في المباراة التي تجمعهما اليوم على ستاد القاهرة بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

تشكيل غانا ضد كوت ديفوار

‫حراسة المرمى: كوامي باه

الدفاع: كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد

الوسط: إيمانويل لوموتي، مايكل أجبيكبورنو، ياو يبواه

الهجوم: إيفانز منساه، صامويل أوبينج، روبين بولي.

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ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي الآخر بين مصر وجنوب افريقيا في الثامنة مساء

تشكيل كوت ديفوار ضد غانا

حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي سبيستيان.

خط الهجوم: جونيور تراوري، يوسف داو وأيمار تيمتي.