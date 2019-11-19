رياضة | كيف تحول محمد النني إلى لاعب منبوذ في منتخب مصر (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تحول محمد النني إلى لاعب منبوذ في منتخب مصر (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي والمعار لفريق بشكتاش التركي، انتقادات عنيفة من الجماهير المصرية خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه بشكل كبير مع منتخب مصر، وطالب البعض بضرورة إبعاد اللاعب عن منتخب الفراعنة خلال المرحلة القادمة.

ولم يشارك محمد النني في مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل السلبي، وذكرت تقارير صحفية أن حسام البدري مدرب منتخب الفراعنة قرر إبعاد اللاعب عن حساباته في الفترة القادمة، بسبب عدم تطويره من مستواه وتراجع أداءه مع المنتخب بشكل ملحوظ، وأنه يفكر جديًا في عدم استدعاء "النني" في معسكرات المنتخب القادمة.

بالأرقام.. ماذا قدم محمد النني مع منتخب مصر؟

بدأ محمد النني مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 3 سبتمبر لعام 2011 بعد استدعائه لصفوف منتخب الفراعنة للمرة الأولي تحت قيادة هاني رمزي، وكان عمر "النني" وقتها 19 عامًا وشهرًا و23 يومًا، وشارك في أولي مبارياته الدولية أمام سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا وخسر المنتخب 2/1.

خاض محمد النني 77 مباراة دولية مع منتخب مصر (32 مباراة ودية – 21 مباراة تصفيات أمم إفريقيا – 13 مباراة بتصفيات كأس العالم – 8 مباريات في أمم إفريقيا – 3 مباريات بكأس العالم)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له مع الفراعنة 6116 دقيقة لعب.

نجح "النني" في تسجيل 6 أهداف خلال مشواره الدولي منها هدفًا وحيدًا في بطولة أمم إفريقيا، بينما صنع 7 أهداف، وحصل على 10 بطاقات صفراء، ولم يحصل علي أي بطاقة حمراء، وحصل مع منتخب الفراعنة علي "وصافة" بطولة أمم إفريقيا 2017 بعد الخسارة أمام الكاميرون 2-1 في النهائي.

محمد النني عنصر أساسي في تشكيلة مدربي منتخب مصر:

محمد النني خلال تواجده مع منتخب مصر نال ثقة جميع مدربي الفراعنة خلال الفترة الماضية، بداية من هاني رمزي أول مدرب ضمه للمنتخب، وحتي آخر مدرب قبل حسام البدري وهو المكسيكي أجيري، وحجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب الوطني مع جميع المدربين.

وجاءت مشاركات محمد النني مع مدربي منتخب مصر كالتالي:

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- هاني رمزي: كان "النني" أساسيًا في مباراتين قاد فيهما "رمزي" الفراعنة قبل تولي برادلي قيادة المنتخب.

- بوب برادلي: شارك في 24 مباراة مع المدرب الأمريكي وكان الأكثر مشاركة مع الفراعنة تحت قيادته متساويًا مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي، وصنع هدف وحيد.

- شوقي غريب: خاض "النني" تحت قيادته 9 مباريات من 10 قاد فيها المنتخب، وكان الأكثر مشاركة مع الفراعنة مع الثلاثي محمد صلاح، أحمد فتحي، خالد قمر، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.

- هيكتور كوبر: لعب "النني" تحت قيادة المدرب الأرجنتيني 30 مباراة وكان الأكثر مشاركة مع الفراعنة تحت قيادته بالتساوي مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 أهداف.

- أجيري: شارك محمد النني في 10 مباريات من أصل 12 مباراة قاد فيها المدرب المكسيكي منتخب مصر، وكان النني ثالث أكثر اللاعبين مشاركة معه بعد تريزيجيه 12 مباراة وطارق حامد 11 مباراة، وسجل هدف وصنع آخر.

- حسام البدري: لعب "النني" معه مباراتين فقط من أصل 4 مباريات للبدري مع منتخبنا الوطني حتي الآن، ولم يشارك في المباراة الأخيرة أمام منتخب جزر القمر.

محمد النني يتحول إلي "منبوذ" في منتخب مصر:

بعدما كان محمد النني واحد من العناصر الرئيسية في صفوف منتخب مصر مع المدربين السابقين وكان يحجز مكانه في تشكيلة الفراعنة حتي في أسوأ حالاته، أصبح منبوذًا في المنتخب الوطني تحت قيادة "البدري" ويطالب الجميع بعدم استدعاءه للمنتخب مرة أخري خاصة وأنه أصبح عنصر غير فعال.

ويرجع الهجوم والانتقادات ضد النني بسبب تراجع مستواه وعدم تطوير أداءه داخل الملعب بشكل كبير، بالإضافة لعدم الاجتهاد والتركيز في التدريبات والمباريات مع المنتخب بالإضافة للأخطاء التي يرتكبها بالملعب وآخرها الخطأ الفادح له في مباراة مصر وكينيا والذي أهدي المنتخب الكيني هدف التعادل.

رحيل محمد النني عن نادي آرسنال الإنجليزي وانتقاله لصفوف نادي بشكتاش التركي قد يكون سببًا في تراجع مستوي اللاعب في الفترة الأخيرة، خاصة وأن هناك فوارق كبيرة بين تاريخ الناديين، كما أن هناك فارق أيضًا بين قوة وشراسة المنافسة بالدوري الإنجليزي عن الدوري التركي، كما أن هذه الخطوة قد تكون أثرت نفسيًا على اللاعب بعدما وجد نفسه يتراجع خطوة للخلف في مشواره الاحترافي.

وتؤكد المؤشرات أن "النني" لن يكون له مكانًا في منتخب مصر خلال الفترة القادمة، وهناك تجاه قوي لدي الجهاز الفني لعدم استدعاء اللاعب مجددًا، إلا إذا استعاد بريقه ومستواه المعهود والذي يجعله وقتها يستحق الإنضمام للفراعنة والدفاع عن قميص منتخب بلاده.