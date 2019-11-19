رياضة | منتخب مصر في القاهرة بعد التعادل مع جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر في القاهرة بعد التعادل مع جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم برئاسة جمال علي، إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل قادمة من جزر القمر، بعد إنتهاء المباراة الثانية للفراعنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وكان المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، حقق تعادلا أمام جزر القمر سلبيا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية لبمجموعة السابعة.

ويلعب منتخب الفراعنة، ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي تضم كل من "توجو وجزر القمر وكينيا"، والمؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وحقق المنتخب الوطني بداية سيئة في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، بعدما حصد نقطتين فقط ببداية المباريات، حيث تعادل أمام المنتخب الكيني بهدف لكل فريق ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبيا مع جزر القمر سلبيا بالجولة الثانية.

واحتل المنتخب الوطني، المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين خلف المنتخب الكيني صاحب نفس الرصيد بالمركز الثاني، وجزر القمر صاحبة الصدارة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد المنتخب التوجولي بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

وتحدث حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عقب تعادل الفراعنة اليوم أمام منتخب جزر القمر، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وقال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول في المؤتمر الصحفي لمباراة جزر القمر، إنه بانتهاء هذه المواجهة تنتهي مرحلة في بداية مشوار التصفيات نحو كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، ويجب إغلاق الملف والتركيز على ما هو قادم في المرحلة المقبلة ".

وأكد البدرى فى حديثه أن السبب فى التعادل خلال المباراتان، كان بسبب التأخير فى إختيار الجهاز الفنى للمنتخب، وان مصر لم تتجمع سوي فى معسكر أكتوبر ونوفمبر.

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وأضاف حسام البدري، قائلاً :" المنتخب يمر بظروف صعبة تتمثل في تعيين المدير الفني وجهازه المعاون قبل وقت قريب وفترة ضيقة للغاية قبل انطلاق المباريات الرسمية بتصفيات كأس أمم أفريقيا، مشيرا أن الأمر مثل مشكلة للجهاز الفني في كثير من الأمور وعطل أمورا أخرى للتعرف على اللاعبين وإقامة معسكرات ووديات وتكتمل صفوف الفريق خلالها بجانب الاستقرار على القوام الأساسي ".

وأكد البدرى قائلا :" توقف الدوري لمدة 40 يوم كان أزمة أخرى كبيرة للجهاز الفني والمنتخب الذي يشكل لاعبو الدوري المصري قوامه الأساسي والأكبر ما أفقد أغلب اللاعبين حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية رغم محاولات الجهاز للخروج من هذه الأزمة ".

وأكد المدير الفني أنه صمت كثيرا طوال المرحلة الماضية حتى لا بعطي انطباعا سلبيا للاعبي الفريق مشددا على أن المنتخب يمر بمرحلة إعادة إحلال وتجديد وهيكل المنتخب يتغير وبالطبع ستكون هناك بعض التأثيرات على المستوى والنتائج ويسعى لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي سريعا.

وقال حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر إنه غير راض عن نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر ولكنه يؤكد في ذات الوقت أن القادم أفضل وسيتم تطوير الأمور في المرحلة المقبلة بانضمام عناصر جديدة للمنتخب وعلى رأسها محمد صلاح بعد شفائه من الإصابة.

وهنأ البدري منتخب جزر القمر على المباراة ومستواه وأنه خلق عدة محاولات ولكن لا توجد فرص واضحة للتسجيل طوال 90 دقيقة والفريق أمامه 4 مباريات في التصفيات سيعوض فيها ويحقق الفوز المتتالي ومنتخب مصر سيكون في كأس أفريقيا بالكاميرون مع نهاية التصفيات.

عاد المدير الفني ليؤكد أن هناك نقص عددي كبير في صفوف المنتخب لدرجة أنه يستخدم لاعبين لسد العجز والنقص في بعض المراكز ويبدل بعض المراكز للخروج من تلك الأزمة، وسيعمل على تطوير الأداء للوصول لأفضل صورة ممكنة في المرحلة المقبلة لأنه لا يرضى عن الشكل الحالي للفريق.

وطالب البدري البعض بالتحدث بعقلانية ومساندة المنتخب والجهاز الفني بدلا من الهجوم على الفريق واللاعبين.