رياضة | جدول مباريات برشلونة حتى نهاية عام 2019 (8 لقاءات نارية)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات برشلونة حتى نهاية عام 2019 (8 لقاءات نارية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة لخوض عدة مباريات هامة في الشهر نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

ويتطلع الفريق الكتالوني من خلال هذه المباريات المحلية بالحفاظ على صدارته للدوري الإسباني "الليجا" فيما يأمل في حصد بطاقة العبور للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض برشلونة عدة مباريات هامة حتى نهاية عام 2019 والتي نستعرضها كالتالي :-

ليجانيس × برشلونة 23-11-2019

برشلونة × بوروسيا دورتموند 26-11-2019

أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019

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برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019

إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019

ريال سوسيداد × برشلونة 15-12-2019

برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019

برشلونة × ألافيس 22-12-2019