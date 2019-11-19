رياضة | حلم الأولمبياد.. أرقام مثيرة عن "الفرسان الأربعة" في نصف نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلم الأولمبياد.. أرقام مثيرة عن "الفرسان الأربعة" في نصف نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء، مباريات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، بينما يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب غانا، وتقام المباراتين علي استاد القاهرة الدولي.

ويضمن المنتخبان الفائزان في مباراتي الدور نصف النهائي اليوم التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، ويتنافسان علي لقب البطولة القارية في المباراة النهائية، بينما يلعب المنتخبين الخاسرين على تحديد المركز الثالث والبطاقة الأخيرة للتأهل للأولمبياد، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولي للأولمبياد القادمة.

مواعيد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

تنطلق مباراة منتخب كوت ديفوار ضد منتخب غانا في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، بينما يلتقي منتخب مصر مع منتخب جنوب إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وستذاع المباراتين عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، كما تنقل قناة تايم سبورتس المصرية مباريات البطولة الإفريقية، عبر التردد الأرضي.

أرقام المنتخبات الأربعة في نصف نهائي أمم إفريقيا:

- مصر:

Advertisements

لعب منتخب مصر 3 مباريات في بطولة أمم إفريقيا حتي الآن، فاز بها جميعًا وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول بنسبة فوز 100% علي حساب منتخبات مالي 1-0، غانا 3-2، الكاميرون 2-1، وسجل 6 أهداف واستقبل 3 أهداف بمعدل 2.0 هدف لكل مباراة، ويعد مصطفي محمد هداف البطولة برصيد 4 أهداف، وحافظ منتخب الفراعنة علي شباكه نظيفة في مباراة وحيدة أمام مالي.

- جنوب إفريقيا:

خاض المنتخب الجنوب إفريقي 3 مباريات، فاز في مباراة علي كوت ديفوار 1-0، وتعادل سلبيًا في مباراتين أمام زامبيا ونيجيريا، نسبة انتصاراته بالبطولة 33%، سجل هدف وحيد بأقدام (تيبوهو موكوينا)، ولم يستقبل أي أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

- كوت ديفوار:

لعب منتخب كوت ديفوار 3 مباريات، فاز في مباراتين على نيجيريا وزامبيا بنتيجة واحدة 1-0، بينما خسر بنفس النتيجة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بلغت نسبة الفوز له 67%، سجل لاعبوه هدفين بمعدل 1.7 هدف لكل مباراة، واستقبلت شباكه هدف وحيد، وحافظ علي نظافة شباكه في مباراتين.

- غانا:

خاض المنتخب الغاني 3 مباريات في بطولة أمم إفريقيا، تعادل مع الكاميرون 1-1، وخسر أمام مصر 3-2، وفاز على مالي 2-0 بنسبة فوز بلغت 33%، سجل 5 أهداف بمعدل تهديف 1.7 هدف لكل مباراة، واستقبلت شباكه 4 أهداف، أوسو كوابينا هداف المنتخب برصيد هدفين، حافظ البلاك ستارز على شباكه نظيفة في مباراة وحيدة.