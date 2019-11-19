نيمار دا سيلفا يعرض دفع 20 مليون يورو تعويضا عن غلطته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لا يرغب في البقاء أكثر من ذلك في فريقه الحالي الفرنسي باريس سان جيرمان.

صحيفة “سبورت” الإسبانية ذكرت أن نيمار مستعد لدفع مبلغ ضخم من جيبه الخاص يقدر بـ 20 مليون يورو، من أجل تسهيل عملية انتقاله لناديه السابق برشلونة الإسباني، الصيف المقبل.

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نجم منتخب السامبا حاول جاهدا الانتقال لبرشلونة من ناديه باريس سان جرمان الفرنسي، الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.. وبموجب بند خاص في العقد، يستطيع نيمار الانتقال من باريس سان جرمان مقابل 180 مليون يورو، بعد قضائه 3 مواسم في النادي.

الصحيفة أضافت أن نيمار مستعد لدفع مبلغ 20 مليون يورو لناديه الفرنسي من أجل تسهيل الصفقة، وأن مدير النادي الكتالوني، الفرنسي إيريك أبيدال، أشار إلى أن النادي لا يزال مهتما بالتعاقد مع نيمار، الذي خاض فترة ذهبية مع الفريق بين 2013 و2017.

البند الخاص قد يسهل في مساهمة نيمار “السخية” في إتمام الانتقال المنتظر بالنسبة لبطل إسبانيا، الذي باع اللاعب لباريس مقابل 222 مليون يورو عام 2017.