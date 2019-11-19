منزل هدية ليورجن كلوب به 7 غرف نوم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بمنحه المنزل الذي كان يستأجره عن طريق شرائه حتى تتيح له السكن فيه بشكل مجاني.

يورجن كلوب، كان قد تولى تدريب فريق “الريدز”، خلفا لبرندن رودجرز، عام 2015، واستطاع منذ ذلك الحين أن يحول ليفربول إلى واحد من أفضل الفرق الكروية في العالم.

ليفربول فاز خلال شهر يونيو الماضي، ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما وصل إلى النهائي قبل عام من ذلك، ومن المحتمل أن ينافس الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز بقوة في الموسم الحالي، أملا بنيل اللقب.

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صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ذكرت أن المدرب الألماني انتقل للسكن في البيت المملوك لمدرب الفريق السابق، رودجرز، بعد أن كان يستأجر العقار، ويضم البيت الذي يقع في منطقة فورمبي، سبع غرف نوم، وجرى عرض العقار للبيع، خلال الصيف الماضي.

الصحيفة كشفت أن ليفربول اشترى البيت بـ3.75 مليون دولار، مضيفة أن ليفربول سمح لكلوب بالاستقرار فيه دون دفع الإيجار.. وسيترتب على كلوب دفع ضريبة الإيجار فقط، لأن السلطات المالية في بريطانيا تنظر إلى هذا الامتياز الممنوح لكلوب، بمثابة زيادة في الراتب.