زوجة زلاتان إبراهيموفيتش تهدد مسيرته الختامية بالملاعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن هيلينا سيغر، زوجة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ستكون سببا رئيسيا في تحديد وجهة اللاعب الأخيرة في ملاعب كرة القدم، حيث يستعد اللاعب صاحب الـ 38 عاما لاستدال الستار على مسيرته الرائعة.

إبراهيموفيتش اقترب من العودة للملاعب الأوروبية، بعد انتهاء رحلته في الولايات المتحدة مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي، وذلك بعد أن أبدت عدة أندية إيطاليا اهتماما كبيرا بالتعاقد معه.

وبحسب “فوتبول إيطاليا”، فقد دخل نادي بولونيا في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع هداف ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلانو السابق، ولكن زوجة النجم السويدي، الحسناء السويدية هيلينا سيغر، قد تكون العائق الأساسي أمام إتمام الانتقال، وذلك لأنها تفضل المعيشة في مدينة ميلانو الإيطالية، مما قد يعيق صفقة الانتقال لبولونيا.

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هيلينا بالرغم من معارضتها، إلا أن بولونيا يبدو المرشح الأبرز الآن للتعاقد مع إبراهيموفيتش، خاصة مع العلاقة القوية التي تربط اللاعب بمدرب النادي، الصربي سينسيا ميهايلوفيتش.

سفر المدير الرياضي لبولونيا للولايات المتحدة لمقابلة زلاتان، أثار إعجاب الأخير، الذي احترم النادي وإدارته وجعله يفكر جديا ببولونيا.

فكرة التعاقد مع بولونيا تبدو غريبة بالنسبة للاعب بنجومية إبراهيموفيتش باعتباره فريقا مغمورا، كما أنه يعاني من تذبذب النتائج هذا الموسم، إذ يقبع في المركز الـ15، ويعتبر مهددا بالهبوط، مما قد يجعل انتقال إبراهيموفيتش عاملا محوريا في بقاء النادي في “السيري آ”.

إبراهيموفيتش سبق له أن ارتدى قمصان يوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلانو في إيطاليا، وحقق بطولة الدوري مع كل منها.