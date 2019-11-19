محمد صلاح يتسبب في تكسير 2000 طبق في مطعم بدبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تكسير 2000 طبق بأحد المطاعم اليونانية بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك احتفالا بالنجم المصري، في تقليد ينتهجه المطعم ترحيبا بضيوفه المميزين من النجوم والمشاهير حول العالم.

تقارير أفادت أن مسئولي المطعم اصطحبوا نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في جولة مميزة بداخل المطعم الكبير الفخم، وقادوه إلى حديقة جميلة لتناول الطعام فيها.

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صلاح واصل قضاء برنامجه اليومي في دبي ما بين مواصلة تدريباته في إحدى صالات الألعاب الرياضية للتعافي تماما من إصابته بالكاحل، قبل أن يذهب لتناول الغداء في أحد المطاعم اليونانية، والذي أسهم خلال وجوده فيه في تكسير الأطباق، وفق طقوس المكان.

ويعد تكسير الأطباق إحدى وسائل المطعم اليوناني من أجل الاحتفاء بضيوفه والترحيب بهم، حيث أكد مسئولوه، في تصريحات سابقة لهم أنه يتم تكسير نحو 2000 طبق يوميا من أجل استقبال الضيوف على باب المطعم، قبل أن يتم اصطحابهم لحديقة رائعة الجمال وممرّ مميز يقود لمساحة مذهلة لتناول الطعام.