شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تواجه الفلبين في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 يلتقي بعد قليل متتخب سوريا أمام منتخب الفلبين، ضمن تصفيات أسيا والمؤهلة لكأس العالم 2022.

حيث جاء تشكيل المنتحب السوري كالتالي: حراسة المرمى: إبراهيم عالمة. Advertisements خط الدفاع: مؤيد العجان، عمر الميداني، أحمد الصالح، حسين. خط الوسط: كامل حميشة، ورد سلامة، محمد المواس، محمد المرمور. خط الهجوم: عمر السومة، أسامة أؤمري. وتحتل سوريا المركز الأول برصيد 12 نقطة، بينما تحتل الفلبين المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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