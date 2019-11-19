تركمانستان يضرب سيريلانكا بهدفين في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين منتخبي تركمانستان وسيريلانكا، ضمن تصفيات أسيا لكأس العالم 2022، بفوز تركمانستان بهدفين مقابل لا شئ.

Advertisements افتتح التسجيل لصالح منتخب تركمانستان اللاعب عبدي باشيموف، في الدقيقة 44 من الشوط الأول. وفي الدقيقة 59 من الشوط الثاني، تمكن ألتيميرات أنادورييف، من تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب تركمانستان. بهذه النتيجة يرتفع رصيد تركمانستان إلى النقطة التاسعة يحتل بها صدارة المجموعة، بينما يبقى سيريلانكا في المركز الأخير بلا شئ من النقاط

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