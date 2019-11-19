تصفييات كان 2021|  تونس بذكريات 2015 تواجه غنينا الإستوائية.. الليلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يسعى منتخب تونس إلى رد الإعتبار أمام منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ، حيث يدخل نسور قرطاج اللقاء محملين بذكريات كان 2015.



تقام مباراة تونس ضد غنينا الإستوائية في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون .

ويأمل منتخب تونس بقيادة المدرب منذر الكبير، في تأكيد بدايته القوية بمنافسات مجموعته بعد أن سحق جاره الليبي 4-1 في الجولة الافتتاحية.

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وقال المدرب منذر الكبير في تصريحات صحفية "ستكون مواجهة صعبة، لكن يجب علينا أن نثبت قدرتنا على فرض السيطرة وتسجيل الأهداف خارج أرضنا مثلما نفعل على ملعبنا".

وأضاف مدرب تونس "سنخوض اختبارا آخر، يجب أن نؤكد أننا من أكبر المنتخبات في قارة أفريقيا".

وحول الطابع الثأري قال: "لدينا نفس شعور كل التونسيين بعد الظلم الذي تعرض لها المنتخب في كأس أمم أفريقيا 2015 حين حرم من التأهل إلى الدور نصف النهائي بطريقة غير رياضية أمام غينيا الاستوائية، اليوم نعود إلى نفس الملعب من أجل الثأر وإبراز قيمة لاعبينا الحاليين".

وسبق لمنتخب تونس، التتويج باللقب القاري مرة واحدة عندما استضافت البطولة على أرضها في 2004 وهي المرة الوحيدة تاريخياً التي تمكن فيها نسور قرطاج من حصد اللقب الأفريقي.