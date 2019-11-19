حلم طوكيو ..غانا الأولمبي vs كوت ديفوار ..من يحسم بطاقة طوكيو ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب غانا الأولمبي نظيره كوت ديفوار، في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة قبل نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المقرر إقامتها على ستاد السلام.



تأتي مباراة منتخب غانا الأولمبي ضد نظيره الإيفواري في دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهل لدور النهائي ولأولمبياد طوكيو 2020 حيث تأهل منتخب البلاك ستارز بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى والتي تصدرتها مصر ، بينما تصدر المنتخب الأفيال المجموعة .

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب غانا الأولمبي ضد نظيره الإيفواري في دور نصف النهائي في تمام الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالقاهرة.

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وفي سياق متصل قال إبراهيما تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، إن مباراة الغد أمام كوت ديفوار صعبة للغاية كونها نصف نهائي ومؤهلة لأولمبياد طوكيو، مشيرا إلى قوة المنتخب الإيفواري وجميع المنتخبات التي شاركت في البطولة.

وأضاف تانكو خلال المؤتمر الصحفي أمس : "مصر نجحت في الفوز على الكاميرون لتتصدر المجموعة وساعدتنا على التأهل، وشوقي غريب مدرب المنتخب المصري قال إنه سيلعب من أجل الفوز واللعب النظيف كما أن غانا حققت الهدف المطلوب وفازت على مالي وحصدت بطاقة التأهل لنصف النهائي".

وأردف: "أثق في لاعبي فريقي وقدرتهم على العبور والتأهل لمباراة النهائي والتتويج باللقب في ظل التدرج خطوة بعد خطوة والتطور في الأداء والمستوى الفني".

وتابع: "فريقي لا يضم أي إصابات بعيدًا عن قائد الفريق الذي أصيب أمام مالي ولكننا جاهزون للقاء نصف النهائي، وأنا موجود على رأس الجهاز الفني وأراقب جميع المنتخبات المشاركة واختار التشكيل المطلوب والخطة المناسبة".

وأوضح تانكو أنه سيشاهد مباريات كوت ديفوار في البطولة والإعداد للقاء سيختلف قليلا عن باقي المباريات في دور المجموعات كونها مواجهة نصف نهائي والفائز منها سيعبر لأولمبياد طوكيو 2020.