الكويت تهزم نيبال بهدف نظيف في التصفيات الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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انتزع المنتخب الكويتي لكرة القدم فوزا صعبا من مضيفه منتخب نيبال 1 - 0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس العالم 2022 في قطر.
ويدين المنتخب الكويتي بالفضل في هذا الفوز للاعب بدر المطوع الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 28.
ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد نيبال عند 3 نقاط في المركز الرابع.
ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب الأردني مع نظيره منتخب تايوان.
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