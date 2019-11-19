أحمد سالمان ممثلا للإسماعيلي فى قرعة كأس مصر...

جدة - عمرو شويل يمثل أحمد سالمان إدارى الإسماعيلى فريقه فى مراسم قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ،المقرر انطلاقها في تمام الواحدة من ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر الحالي بمقر الاتحاد بالجزيرة .

وودع الدراويش منافسات النسخة الماضية للبطولة من الدور ربع النهائى على يد الاتحاد السكندرى.

ويواصل الاسماعيلى حاليا استعداته للقاء الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر فى إياب دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفى سياق مختلف يختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى مبارياته الودية بمواجهة نظيره مصر المقاصة على ستاد الاسماعيلية فى الرابعة عصراً استعداداً لمواجهة الجزيرة الاماراتى.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.