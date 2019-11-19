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المالى بوبو تراورى حكماً لمواجهة المصري البورسعيدي ونواديبو الموريتاني...

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جدة - عمرو شويل أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة مباراة المصري البورسعيدي ونواديبو الموريتاني فى إطار مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى الأول من ديسمبر المقبل باستاد شيخا ولد بيديا إلى المالى بوبو تراورى. 

 

ويعاون تراورى كل من بابا يومبليبا مساعد حكم أول ونوهوم بامبا مساعد حكم ثانى ، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الله سيسوكو . 

 

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وتضم المجموعة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية  بجوار المصري البمورسعيدى كل من نواذيبو الموريتانى و بيراميدز المصري واينوجو رينجرز النيجيري.

 


 

 

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