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شكرا لقرائتكم المالى بوبو تراورى حكماً لمواجهة المصري البورسعيدي ونواديبو الموريتاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاون تراورى كل من بابا يومبليبا مساعد حكم أول ونوهوم بامبا مساعد حكم ثانى ، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الله سيسوكو .
وتضم المجموعة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية بجوار المصري البمورسعيدى كل من نواذيبو الموريتانى و بيراميدز المصري واينوجو رينجرز النيجيري.
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