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الزمالك يتواصل مع لاعبيه الدوليين خوفا من الإصابة...

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جدة - عمرو شويل  

وحرص الجهاز الفني للزمالك على الاطمئنان  لاعبي الفريق الدوليين، خوفا من تعرض أي منهم للإصابة، في ظل حاجة الفريق الأبيض لكل عناصره الأساسية، لاسيما أنه مقبل على مباريات صعبة ومصيرية سواء كانت محلية أو قارية.

 

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وتوجد نية لدى الجهاز الفني للزمالك لمنح اللاعبين الدوليين راحة غدا الأربعاء على أن يعود اللاعبون للمشاركة في التدريبات يوم الخميس المقبل.

 

وبدوره سيقوم الجهاز الفني للزمالك بوضع برنامج خاص للدوليين من أجل التغلب على حالة الإرهاق  مواجهة إنبي المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في الجولة السادسة بالدوري الممتاز.

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