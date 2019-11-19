شكرا لقرائتكم مشجع ياباني ينتظر في المطار للحصول على توقيع الشلهوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
انتظر مشجع ياباني حتى ساعات مبكرة من الصباح في مطار سايتاما الياباني، للحصول على توقيع لاعبي الهلال محمد الشلهوب وهتان باهبري فور وصول بعثة الفريق إلى المدينة لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم 24 من الشهر الجاري.
والتقطت كاميرات "العربية" التي كانت تنظر وصول بعثة الأزرق إلى المطار مشجعاً يابانياً يحمل صورة سابقة له مع محمد الشلهوب قائد الهلال، ويرغب بالحصول على توقيع اللاعب المخضرم، كما حمل قميص الهلال الذي طلب من هتان باهبري التوقيع عليه كذلك.
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