ميسي ينقذ الأرجنتين من الخسارة أمام الأوروغواي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين من الخسارة أمام جاره الأوروغوياني، بإدراكه التعادل 2-2 في الرمق الأخير من المباراة الودية في تل أبيب الاثنين. وتقدم منتخب الأوروغوياني مرتين الأولى عبر مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ادينسون كافاني (34) قبل أن يدرك مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو التعادل للأرجنتين، ثم منح لويس سواريز من برشلونة التقدم مجددا للأوروغواي (69)، قبل أن يعادل زميله في الفريق الكتالوني ميسي النتيجة في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

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