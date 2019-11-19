س & ج.. كل ما تريد معرفته عن لقاء المنتخب الاوليمبي وجنوب أفريقيا الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء المنتخب الاوليمبي أمام نظيره جنوب أفريقيا باستاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة، التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كان المنتخب الاوليمبي قد نجح فى احتلال صدارة المجموعة الأول بالفوز فى مبارياته الثلاثة بدأها بالفوز على مالى بهدف مقابل لا شىء أحرزه مصطفى محمد، وفى المباراة الثانية حقق شباب الفراعنة الفوز على غانا بعدما نجح فى تحويل خسارته بهدفين مقابل هدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرز الأهداف مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد ياسر ريان، واختتم المنتخب مبارياته بالفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف أحرزهما مصطفى محمد.

متى تقام مباراة المنتخب الاوليمبي وجنوب أفريقيا ؟

تقام مباراة المنتخب الاوليمبي وجنوب أفريقيا فى الثامنة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

كيف يتأهل المنتخب الاوليمبي لاولمبياد طوكيو 2020 ؟

يتأهل المنتخب الاوليمبى اليوم مباشرة لأولمبياد طوكيو 2020 حال فوزه على جنوب أفريقيا وتأهله للدور النهائى من البطولة، أما فى حالة خسارته اليوم فيؤجل صعوده للأولمبياد لمباراة الثالث والرابع وحال فوزه يتأهل أيضا للأولمبياد.

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ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الاوليمبي وجنوب أفريقيا ؟

تنقل قناة تايم سبورت مباراة المنتخب الاوليمبي وجنوب أفريقيا حصريا.

من هداف بطولة أفريقيا تحت 23 سنة؟

يعد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الاوليمبي هداف البطولة منفردا برصيد 4 أهداف، ويسعى اليوم لإحراز هدفه الخامس للابتعاد أكثر بلقب هداف البطولة.

كيف وصل المنتخب الاوليمبي للدور قبل النهائى من البطولة؟

نجح المنتخب الاوليمبي فى الوصول للدور قبل النهائى من البطولة بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته بالفوز فى الثلاث جولات على مالى بهدف مقابل لا شىء وغانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين والكاميرون بهدفين مقابل هدف.

كيف تأهل جنوب أفريقيا للدور قبل النهائى من البطولة؟

تأهل جنوب أفريقيا للدور قبل النهائى من البطولة بعدما احتل المركز الثانى فى مجموعته برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز على كوت ديفوار والتعادل مع زامبيا ونيجيريا.