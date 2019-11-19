شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا قدم منتخب جنوب أفريقيا فى كأس امم افريقيا قبل مواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
ونلقى الضوء على حصاد منتخب جنوب أفريقيا فى البطولة قبل مواجهة الفراعنة الصغار ..
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