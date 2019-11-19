شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا قدم منتخب جنوب أفريقيا فى كأس امم افريقيا قبل مواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر الاولمبى أختباراً صعباً مع دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء حينما يلاقى نظيره الجنوب أفريقى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد. ونلقى الضوء على حصاد منتخب جنوب أفريقيا فى البطولة قبل مواجهة الفراعنة الصغار .. لمعرفة ماذا قدم منتخب جنوب أفريقيا فى كأس الامم الافريقية قبل مواجهة كتيبة شوقى غريب ؟ عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. ماذا قدم منتخب جنوب أفريقيا فى كأس امم افريقيا قبل مواجهة الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.