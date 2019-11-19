أحمد سالمان ممثلا للإسماعيلى بقرعة كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر أحمد سالمان إدارى الإسماعيلى ممثلا عن النادى بقرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، المقرر انطلاقها فى تمام الواحدة من ظهر الأحد المقبل بمقر الاتحاد بالجزيرة. وكان الدراويش قد ودع منافسات النسخة الماضية للبطولة من الدور ربع النهائى على يد الاتحاد السكندرى. ويستعد الإسماعيلى حاليا للقاء الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر فى إياب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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