المالى بوبو تراورى يدير مباراة المصرى البورسعيدى ونواذيبو الموريتانى بالكونفيدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير المالى بوبو تراورى مباراة المصري البورسعيدي ونواديبو الموريتاني فى إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى الأول من ديسمبر المقبل باستاد شيخا ولد بيديا .

ومن المقرر أن يعاون تراورى كل من بابا يومبليبا مساعد حكم أول ونوهوم بامبا مساعد حكم ثانى ، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الله سيسوكو .

يذكر أن المجموعة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية تضم بجوار المصري البمورسعيدى كل من نواذيبو الموريتانى و بيراميدز المصري واينوجو رينجرز النيجيري.