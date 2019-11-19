وائل جمعة: تتويج المنتخب الاوليمبى بكأس الأمم حلم كل المصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق أن تتويج المنتخب الاوليمبى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً حلم كل المصريين. وكتب وائل جمعة عبر تويتر: "بمعنويات لاعبيه المرتفعة وأمام جماهيره المتحمسة سوف يدخل منتخبنا الاوليمبي مباراته أمام جنوب أفريقيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا (-23 سنة) بهدف تحقيق الفوز وبلوغ المشهد الختامى للمسابقة التى تعتبر كأسها حلم كل المصريين". ويلتقى في الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الأوليمبي مع جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، فى أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد.

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