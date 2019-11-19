شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نجوم الاوليمبى قبل مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين المنتخب الاوليمبى ونظيره الجنوب أفريقى، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويسعى نجوم المنتخب الاوليمبى إلى تحقيق الحلم بالفوز على الأولاد ومن ثم الوصول إلى النهائى، والصعود على المنصة بحصد اللقب، حيث توجد دوافع قوية لدى اللاعبين من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

ويرصد ”الخليج 365” ما قاله نجوم المنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا فى التقرير التالى:

قال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبى، فى تصريحات تليفزيونية، إن المنتخب جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن الجميع لديه هدف التأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة، مشيرا إلى أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر فى أى عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك .

وقال لاعب الزمالك لا التفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020.

وشدد مصطفى محمد على أن الفريق لا يلتفت إلى الدفاع أو الهجوم أو من يسجل الأهداف، الفريق يعمل كمجموعة واحدة، مشيرا إلى أنه لم يفكر فيما يتردد بأنه مهاجم مصر الأول أو غيره، كل تركيزه مع المنتخب والتأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة.

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قال رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى ولاعب الأهلى المعار إلى الفريق الأحمر من هدرسفيلد تاون الإنجليزى، فى تصريحات تليفزيونية، "هدفنا هو التأهل للأولمبياد، وبالتأكيد كل لاعب يتمنى الاحتراف لكننا لا نفكر الآن فى هذا الأمر، وحال التأهل للأولمبياد سيكون هناك تفكير بالتأكيد فى الاحتراف عقب الانتهاء منها، ومش مركز حالياً غير مع المنتخب الأولمبى ولا فى أى خطوة قبل كده أو بعد كده.. ومعنديش مقارنة بين المنتخب الأول والأولمبى، أنا مركز مع المنتخب الأولمبى حالياً.. إحنا مركزين نعمل حاجة للبلد ".والضغط الوحيد علينا هو المسئولية تجاه منتخبنا وشعب مصر".

وعن قوة جنوب أفريقيا الدفاعية علق رمضان صبحى قائلا، "لو هما أقوى خط دفاع إحنا جايبين 6 أهداف وأقوى خط هجوم فى البطولة أيضًا".

أما محمد صبحى حارس المنتخب الاوليمبى ، فقال فى تصريحات تليفزيونية، تحدثنا مع بعض كلاعبين وتعاهدنا على إسعاد الجماهير، مضيفا : قلنا لبعض مينفعش تبقى البطولة فى بيتنا وحد ياخدها مننا، فى إشارة إلى رغبة لاعبى المنتخب فى الحصول على البطولة وليس التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 فقط.