سوبر كورة.. 10 أرقام مثيرة فى رحلة المنتخب الاوليمبي قبل مواجهة جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة لقاء المنتخب الاوليمبى مع جنوب أفريقيا، الذى يعد أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر من اللقاء الخاسر من مباراة كوت ديوفار وغانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على أرقام المنتخب الاوليمبى فى البطولة قبل مواجهة جنوب أفريقيا الليلة.

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