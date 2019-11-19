شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 أرقام مثيرة فى رحلة المنتخب الاوليمبي قبل مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وفى السطور التالية نلقى الضوء على أرقام المنتخب الاوليمبى فى البطولة قبل مواجهة جنوب أفريقيا الليلة.
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