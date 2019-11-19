شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعود من ألمانيا الخميس بعد "جراحة" الغضروف لحمدي فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعود الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي من ألمانيا الخميس المقبل، بعد الاطمئنان على حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الذي يخضع اليوم لجراحة غضروف الركبة تحت إشراف هيرنان ماير، الخبير المتخصص في جراحات الركبة، الذي سبق له إجراء جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن.

Advertisements

وكان طبيب الأهلي قد رافق لاعب الفريق حمدي فتحي خلال رحلته إلى ألمانيا أمس، حيث خضع اللاعب للفحوصات الطبية المقررة قبل خضوعه للجراحة اليوم، وفقا للموعد المتفق عليه مع الخبير الألماني ماير.

يذكر أن حمدي فتحي تعرض لإصابة في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.