شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى:المنتخب لازم يغير جلده والجماهير تطمح إلى الأداء البرشلونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود على تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر في ثاني جولات المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أمس.

وقال العشري في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365: النتيجة سلبية بالتأكيد، نحن في مرحلة تحتاج إلى تغيير الجلد، والطبيعي أن يتم تصعيد المنتخب الأوليمبي بعد الانتهاء من أمم أفريقيا للشباب إلى المنتخب الأول، ولا يوجد أفضل من شباب الفراعنة بعد ما قدموه في أمم أفريقيا.

وأضاف مدرب حرس الحدود: الشعب المصري طموح للغاية عايز يشوف الأداء "البرشلوني"، لكن البدري لم يحصل على فرصته الكاملة في تدريب الفراعنة حتى الان ويجب منحه الفرصة للحكم عليه بمنطقية، وبعد تجديد الجلد المنتخب الأوليمبي سكون قادراً على الاستمرارية في تمثيل مصر على الأقل لمدة 10 سنوات.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في مجموعته بعد التعادل في المباراة الأولى أمام كينيا بنتيجة 1/1، ثم التعادل مع جزر القمر سلبياً.