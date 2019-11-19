كل ما تريد معرفته عن مباراة بوروندي ضد المغرب اليوم 

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يسعى المنتخب المغربي الذي فاجأ الجميع بعدما فشل في تحقيق الانتصار على نظيره منتخب موريتانيا، واكتفى بالتعادل السلبي معه، لتحقيق الفوز الأول له في التصفييات عندما يواجه نظيره منتخب بوروندي في تمام الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.



موعد مباراة بوروندي ضد المغرب

ومن المقرر أن تقام مباراة بروندي ضد المغرب في تمام الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة بروندي ضد المغرب

تنقل قناة beIN SPORTS HD 1 حصريا مباراة بروندي ضد المغرب ضمن فعاليات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون.

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الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

لن يعاني منتخب المغرب من أي غيابات عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة موريتانيا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وحيد خاليلوزيتش بالقوة الضاربة سعياً لتحقيق الفوز وتحسين الوضع في المجموعة للتأهل بدون حسابات معقدة لكأس الأمم الإفريقية القادمة.

من المتوقع أن يكون التشكيل عبارة عن ياسين بونو في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أشرف حكيمي ونوصير المزراوي ويونس عبد الحميد ورومان سايس، ليكون في منتصف الملعب سليم أملاح وسفيان أمرابط وعادل تاعرابت وفي خط الهجوم حكيم زياش ونور الدين أمرابط ويوسف النصيري.

موقف المغرب في مجموعة التصفييات

وفي سياق متصل فإن موقف أسود الأطلس عمومًا ليس بالجيد حاليًا في المجموعات أيضًا، ففي إطار نفس المجموعة انتصر منتخب إفريقيا الوسطى على بوروندي بهدفين نظيفين، ليخطف بذلك صدارة المجموعة قبل أن يواجه منتخب موريتانيا في الجولة المقبلة ، وبالتالي فإن مباراة اليوم في إطار الجولة الثانية من التصفيات، لن تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لزملاء حكيم زياش.