رسميا عودة إنريكي لقيادة المتادور في يورو٢٠٢٠

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

عاد اليوم منتخب إسبانيا لكرة القدم من جديد تحت ولاية "لويس إنريكي" الذي رحل منذ عدة أشهر ماضية نتيجة لمرض ابنته، حيث فضل مدرب البرسا السابق الجلوس بجوار إبنته ثم العودة واستكمال المشوار.

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وكان رحيل إنريكي، قد عوضه مساعده "روبرتو مورينو"، الذي تفوق وأجاد بقوة لقيادة اللاروخا بما تبقى من لقاءات بتصفيات يورو ٢٠٢٠ وصعد ببطل أوروبا السابق إلى الأمم بالصدارة عن المجموعة السادسة وبفارق جيد عن الوصيف السويد.

وأجرى بالأمس رئيس رابطة الليجا الإسبانية، اتصالا بلويس إنريكي ليؤكد أنه الرجل الأول من جديد بالأمم الأوروبية، بحيث أنه إذاعة "كادينا سبورت" بالأمس فاجائت الجميع بعودة إنريكي وهو ما تحقق بالفعل.

جدير بالذكر أن إنريكي، قد تولى المهمة الوطنية لبلاده، قبيل نجاحه بقيادة البرسا لألقاب دوري أبطال أوروبا والليجا إضافة للسوبر المحلي والأوروبي وكأس العالم للأندية، حتى يعيد بريق اللاروخا بعدما بهت تماما تحت قيادة "فيرناندو إييرو" بكأس العالم والخروج المذل أمام أصحاب الأرض روسيا من علامات الجزاء الترجيحية.