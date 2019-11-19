شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، لاعبي الفريق راحة من التدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز وديًا أمس على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة إنبي يوم ٢٥ من شهر نوفمبر الجاري، في الدوري الممتاز، على ملعب السلام بالقاهرة.