شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات أخيرة لحمدي فتحي في ألمانيا قبل جراحة الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحوصات طبية، اليوم الثلاثاء، في ألمانيا، تحت إشراف هيرنان ماير، الخبير الألماني المتخصص في جراحات الركبة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يخضع حمدي فتحي لفحوصات طبية اليوم تحت إشراف ماير، استعدادا لإجراء الجراحة التي تحدد لها غدا الثلاثاء بشكل مبدئي، في انتظار نتائج فحوصات اليوم لاتخاذ القرار النهائي.

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وتوجه حمدي فتحي إلى ألمانيا اليوم بعد الحصول على التأشيرة من السفارة الألمانية في مصر، وفقا للترتيبات الخاصة التي تم التنسيق لها من جانب الجهازين الإداري والطبي بالأهلي.

وكان اللاعب قد تواجد قبل سفره في مران الفريق الذي أقيم أمس، وحرص الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة على عقد جلسة مطولة معه للحديث عن كافة الترتيبات الخاصة برحلته العلاجية والتأكد من عدم وجود أية عقبات قبل السفر.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة كينيا الأخيرة التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.