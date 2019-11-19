شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في مران الفريق غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في مران الفريق، غدا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقاءي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ووصلت بعثة المنتخب إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات، حيث يتوجه الفريق إلى الغردقة لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، قبل أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

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كان اللاعبون الدوليون قد شاركوا في جزء من المعسكر الذي أقيم بالإمارات، وتكتمل قوة الفريق بانتظامهم في مران الغد.