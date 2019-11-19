شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية عديدة في رحلة تأهل استثنائية لـ«إيطاليا مانشيني» إلى يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سحق المنتخب الإيطالي نظيره الأرميني بنتيجة 9-1 في ختام مباريات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، ليحقق الأتزوري أكبر فوز لهم منذ 71 عامًا، وبالتحديد منذ الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 1948 بنتيجة 9-0، وهو أكبر فوز في تصفيات اليورو الحالية، والنتيجة الأكبر في التصفيات منذ فوز منتخب هولندا على منتخب سان مارينو بنتيجة 11-0.

وشهدت مباراة الأمس تسجيل 7 لاعبين مختلفين أهدافًا للمنتخب الإيطالي، ليتحقق ذلك للمرة الأولى في تاريخ مباريات الأتزوري سواء الودية او الرسمية، علمًا بأن مباراة الأمس هي رابع مباراة في التاريخ تشهد تسجيل المنتخب الإيطالي لـ 9 أهداف.

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وحقق المنتخب الإيطالي إنجازًا غير مسبوق في تاريخه عندما حقق الانتصار في جميع المباريات بالتصفيات بنسبة 100% (10 من 10) للمرة الأولى في تاريخ مشاركته بمرحلة المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية او حتى تصفيات كأس العالم.

ومدد المنتخب الإيطالي رقمه القياسي مع تحقيقه فوزه العاشر في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والفوز الحادي عشر على التوالي على الصعيد الرسمي والودي، ليواصل منتخب الأتزوري تقديم عروضه الرائعة تحت القيادة الفنية للمدرب روبرتو مانشيني، ويواصل تعزيز رقمه القياسي الجديد (11 انتصار متتالي) بعد أن حطم الرقم القائم منذ عام 1939 (9 مباريات متتالية)، يوم الجمعة الماضي، من خلال الفوز على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-0.

وسجل المنتخب الإيطالي 37 هدفًا خلال 10 مباريات لعبها في تصفيات يورو 2020، بمتوسط 3,7 هدف في المباراة الواحدة، وهو نفس إجمالي عدد أهداف المنتخب الإيطالي في تصفيات يورو 2016 وتصفيات كأس العالم 2018 (37 هدفًا في 22 مباراة بمتوسط 1.7 هدف في المباراة).

ويدين المنتخب الإيطالي بهذا التطور الرائع للمدرب روبرتو مانشيني، الذي تولى قيادة الأتزوري منذ بداية عام 2018، وبدأ بشكل بطئ محققًا انتصارًا وحيدًا في أول 5 مباريات مع التعرض لهزيمة في اثنين، لكن الأمور اختلفت تمامًا مع نهاية عام 2018 وبالتحديد مع تحويل المدرب الإيطالي لطريقة اللعب إلى 4-3-3، ومن وقتها لم يعرف منتخب إيطاليا الخسارة بداية من أكتوبر 2018 وحتى نوفمبر 2019 (14 مباراة رسمية وودية: فاز في 12 وتعادل في 2).