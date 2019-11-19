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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيري منع تشيلسي من التعاقد مع سيرجيو اغويرو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كشفت تقارير صحافية عن ان جون تيري، مدافع تشيلسي السابق، حض مجلس إدارة النادي على عدم التعاقد مع سيرجيو أغويرو قبل ذهابه إلى مانشستر سيتي.
وينظر العديد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز إلى استحواذ سيتي على أغويرو في عام 2011 كفرصة ضائعة.
وكان من الممكن لتشيلسي أن يوقع مع اللاعب من أتلتيكو مدريد قبل عامين.
في ذلك الوقت، أراد قائد الفريق تيري ديفيد فيا بدلاً من أغويرو. وقال في ذلك الوقت: "أعتقد أننا سنرى تشيلسي يعود مرة أخرى وينافس على أفضل اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي. مثل فرانك ريبيري وديفيد فيا. هذان هما من نوع اللاعبين الذين نريد جذبهم".
وأراد المدرب كارلو أنشيلوتي أغويرو، لكن النادي لم يقدم عرضًا عاليًا بما يكفي لإغراء أتلتيكو.
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