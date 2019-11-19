تيري منع تشيلسي من التعاقد مع سيرجيو اغويرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

كشفت تقارير صحافية عن ان ​جون تيري​، مدافع ​تشيلسي​ السابق، حض مجلس إدارة النادي على عدم التعاقد مع ​سيرجيو أغويرو​ قبل ذهابه إلى ​مانشستر سيتي​.



وينظر العديد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز إلى استحواذ سيتي على أغويرو في عام 2011 كفرصة ضائعة.

Advertisements

وكان من الممكن لتشيلسي أن يوقع مع اللاعب من ​أتلتيكو مدريد​ قبل عامين.

في ذلك الوقت، أراد قائد الفريق تيري ​ديفيد فيا​ بدلاً من أغويرو. وقال في ذلك الوقت: "أعتقد أننا سنرى تشيلسي يعود مرة أخرى وينافس على أفضل اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي. مثل ​فرانك ريبيري​ وديفيد فيا. هذان هما من نوع اللاعبين الذين نريد جذبهم".

وأراد المدرب ​كارلو أنشيلوتي​ أغويرو، لكن النادي لم يقدم عرضًا عاليًا بما يكفي لإغراء أتلتيكو.