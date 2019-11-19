نجم انتر السابق يؤكد أن رحيل ايكاردي كان الحل المثالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

إعتبر النجم الارجنتيني السابق لنادي ​الإنتر​ ​دييغو ميليتو​ أن رحيل مواطنه ​ماورو إيكاردي​ إلى صفوف ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي خلال الصيف الماضي كان حلا مثالية لكلا الطرفين، خصوصا وأن الإنتر قام بالتعاقد مع روميلو لوكاكو.



وقال ميليتو في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "رحيل ماورو إلى باريس كان في مصلحته وفي مصلحة الإنتر خصوصا وأن النادي قام بشراء البديل المناسب، لم يكن رحيلا سيئا برأيي، هي صفقة خدمت كلا الطرفين".

وعن أنتونيو كونتي قال: "كمشجعين للإنتر لا يهمنا تاريخ كونتي، هو مدرب كبير ولا يوجد بشك وأنا سعيد لما يقدمه الفريق تحت قيادته".