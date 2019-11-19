اتحاد القدم يفتح البوابات أمام الجماهير "مجاناً" لدعم الأخضر ضد باراجواي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح المدرجات أمام الجماهير مجاناً، وذلك لدعم المنتخب في مباراته الودية الدولية أمام باراجواي.



وأعلن الاتحاد عن فتح بوابات استاد للجماهير مجاناً، للمباراة الودية الدولية ضد منافسه منتخب باراجواي، والتي تُقام مساء اليوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخب السعودي أمام نظيره باراجواي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في حي الملز بالرياض، تمام الساعة 7:30 مساء اليوم.