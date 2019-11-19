- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد القدم يفتح البوابات أمام الجماهير "مجاناً" لدعم الأخضر ضد باراجواي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح المدرجات أمام الجماهير مجاناً، وذلك لدعم المنتخب في مباراته الودية الدولية أمام باراجواي.
وأعلن الاتحاد عن فتح بوابات استاد للجماهير مجاناً، للمباراة الودية الدولية ضد منافسه منتخب باراجواي، والتي تُقام مساء اليوم الثلاثاء.
ويلعب المنتخب السعودي أمام نظيره باراجواي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في حي الملز بالرياض، تمام الساعة 7:30 مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم يفتح البوابات أمام الجماهير "مجاناً" لدعم الأخضر ضد باراجواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.