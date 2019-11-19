شكرا لقرائتكم هانى العقبى يعتذر عن الاستمرار مع الرجاء المطروحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل هانى العقبى المدير الفنى للرجاء المطروحى عدم استكمال مهام عمله مع فريقه مكتفيا بالفترة الماضية التى حقق فيها نتائج جيدة مع الفريق محتلا المركز السادس بجدول المجموعة الثالثة بالقسم الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق أربع نقاط عن فاركو المتصدر برصيد 10 نقاط . وتعتبر أزمة المستحقات المالية المتاخرة للاعبين هى الدافع الأساسى وراء رحيل هانى العقبى عن قيادة الفريق بعد حصوله على اكثر من وعد من سعد أبو صندوق رئيس النادى لحل تلك الأزمة ، إلا أن ذلك ذهب أدراج الرياح وهو ما جعل نجم الأهلى الأسبق يتقدم باستقالته فى الوقت الحالى . ويواصل الرجاء استعداداته لمواجهة مالية كفر الزيات خارج ملعبه غدا فى الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالقسم الثانى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هانى العقبى يعتذر عن الاستمرار مع الرجاء المطروحي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.