شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه الاتحاد الليبى ودياً عصر غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويتواجد الاتحاد الليبى فى معسكراً بالقاهرة واستقر جهاز الانتاج الحربى أن تكون هذه هى المباراة الودية الاخيرة قبل مواجهة الطلائع .

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وتغلب الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، وفاز على نادى مصر بهدف دون رد فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.

وأجل اتحاد الكرة ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وخسر الإنتاج الحربى أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.