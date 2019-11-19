شكرا لقرائتكم وائل جمعة : امم افريقيا تحت 23 حلم كل المصريين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب وائل جمعة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق عبر تويتر : "بمعنويات لاعبيه المرتفعه وأمام جماهيره المتحمسه سوف يدخل منتخبنا الأولمبي مباراته أمام جنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا (-23 سنة) بهدف تحقيق الفوز وبلوغ المشهد الختامي للمسابقة التي تعتبر كأسها حلم كل المصريين" ويلتقى في الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الأوليمبي مع جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، فى أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد.



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