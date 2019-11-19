شكرا لقرائتكم إكرامي عن التعادل مع جزر القمر: الحمد لله إننا رجعنا بنقطة..تعادل بطعم الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر قائلا :"الحمد لله اننا رجعنا بنقطة".

وتعادل منتخب مصر بقيادة حسام البدري مع جزر القمر بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس في ثاني جولات المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021.

وقال إكرامي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " تعادل منتخبنا مع جزر القمر بطعم الفوز وكنا أقرب للخسارة".

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وأضاف إكرامي: "لا أؤيد الرأي الداعي إلى تصعيد لاعبي المنتخب الأوليمبي لخوض مباريات التصفيات بدلاً من المنتخب الأول، هناك لاعبين مميزين سيكونوا محور دعم للمنتخب الأول بالتأكيد لكن تصعيد المنتخب بالكامل صعب خاصة وأنه يضم عناصر صغيرة ما زالت لا تتحمل ضغط الجماهير والاخفاقات التي حققها المنتخب الأول".

واستطرد وحش أفريقيا: أستطيع أن أؤكد أن المنتخب الأول قادر على حسم تأشيرة التأهل إلى أمم أفريقيا مع مجموعته السهلة ولكن يجب على الجهاز الفني واللاعبين أن يعيدوا ترتيب الأوراق من أجل تخطي الظروف الصعبة التي وضعوا أنفسهم فيها.

وعن أبرز العناصر المرشحة إلى الانضمام للمنتخب الأول قال إكرامي إن هناك العديد من العناصر الواعدة وفي مقدمتهم مصطفى محمد، أبو الفتوح، رمضان صبحي وعمار حمدي.