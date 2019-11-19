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شكرا لقرائتكم إكرامي عن التعادل مع جزر القمر: الحمد لله إننا رجعنا بنقطة..تعادل بطعم الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال إكرامي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " تعادل منتخبنا مع جزر القمر بطعم الفوز وكنا أقرب للخسارة".
وأضاف إكرامي: "لا أؤيد الرأي الداعي إلى تصعيد لاعبي المنتخب الأوليمبي لخوض مباريات التصفيات بدلاً من المنتخب الأول، هناك لاعبين مميزين سيكونوا محور دعم للمنتخب الأول بالتأكيد لكن تصعيد المنتخب بالكامل صعب خاصة وأنه يضم عناصر صغيرة ما زالت لا تتحمل ضغط الجماهير والاخفاقات التي حققها المنتخب الأول".
وعن أبرز العناصر المرشحة إلى الانضمام للمنتخب الأول قال إكرامي إن هناك العديد من العناصر الواعدة وفي مقدمتهم مصطفى محمد، أبو الفتوح، رمضان صبحي وعمار حمدي.
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