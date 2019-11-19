اخبار الرياضه

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

 

يستضيف ستاد القاهرة لقاء منتخب مصر اليوم أمام منتخب جنوب إفريقيا  في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

c443850040.jpg

 

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

 

تستضيف مصر  البطولة ، وكان الفراعنة  قد تأهلوا دور نصف النهائي عقب تصدر المجموعة الأولى بعد حصدهم 9 نقاط  وكانت البداية أمام مالي في لقاء الافتتاح وانتهى بهدف دون رد، ثم جاء الفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-2 ثم على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، ويمتلك الفراعنة أقوى هجوم في البطولة برصيد 6 أهداف، كما يتصدر المهاجم مصطفى محمد قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.

eaab6c8eae.jpg


 

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما
 

واحتل منتخب جنوب إفريقيا  المركز الثاني في المجموعة الثانية عقب التعادل سلبا مع كل من زامبيا ونيجيريا والفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ةيحسب  لمنتخب جنوب افريقيا أنه المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكة أي هدف.

Advertisements

2f8ffe0568.jpg

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

 

ومن جانبه أكد مدرب جنوب إفريقيا دافيد نوتواني  أنه لا يخشى مواجهة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، كما أكد الحارس دارين جونسون أن فريقه سيعمل على تكرار ما حدث في كأس أفريقيا للكبار والفوز على المنتخب المصري.

a58a85d377.jpg

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

 

وعلى الجانب الآخر  اكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أنه يعرف منتخب جنوب إفريقيا جيدا بعدما واجه مرتين خلال مباراة ودية سبقت البطولة، لديهم القدرة على التأمين الدفاعي كونه لم تهتز شباكه بأي هدف طوال البطولة، لكن في المقابل لم يسجل سوى هدف وحيد خلال مبارياته الثلاثة، وكلها معطيات سنعمل عليها" ، مؤكدا أن الجيل الحالي مبشر ويذكره بجيل منتخب الشباب عام 2001 الذي حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب، كما أشار غريب.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا