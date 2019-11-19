يستضيف ستاد القاهرة لقاء منتخب مصر اليوم أمام منتخب جنوب إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

تستضيف مصر البطولة ، وكان الفراعنة قد تأهلوا دور نصف النهائي عقب تصدر المجموعة الأولى بعد حصدهم 9 نقاط وكانت البداية أمام مالي في لقاء الافتتاح وانتهى بهدف دون رد، ثم جاء الفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-2 ثم على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، ويمتلك الفراعنة أقوى هجوم في البطولة برصيد 6 أهداف، كما يتصدر المهاجم مصطفى محمد قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.





مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما



واحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية عقب التعادل سلبا مع كل من زامبيا ونيجيريا والفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ةيحسب لمنتخب جنوب افريقيا أنه المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكة أي هدف.

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