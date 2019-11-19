هانى العقبى يعتذر عن استكمال مهام عمله مع الرجاء المطروحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر هانى العقبى المدير الفنى للرجاء المطروحى عن استكمال مهام عمله مع فريقه مكتفيا بالفترة الماضية التى حقق فيها نتائج جيدة مع الفريق محتلا المركز السادس بجدول المجموعة الثالثة بالقسم الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق أربع نقاط عن فاركو المتصدر برصيد 10 نقاط . وعلم ”الخليج 365” أن أزمة المستحقات المالية المتاخرة للاعبين كانت الدافع الأساسى وراء رحيل هانى العقبى عن قيادة الفريق بعد حصوله على أكثر من وعد من سعد أبو صندوق رئيس النادى لحل تلك الأزمة، إلا أن ذلك ذهب أدراج الرياح وهو ما جعل نجم الأهلى الأسبق يتقدم باستقالته فى الوقت الحالى. ويستعد الرجاء لمواجهة مالية كفر الزيات خارج ملعبه غدا فى الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالقسم الثانى.



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