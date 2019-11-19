شكرا لقرائتكم خبر عن مامادو أنياس ينتظم فى تدريبات الإنتاج الخميس بعد نهاية المهمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الموريتانى مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربى ناديه بالانتظام فى التدريبات الخميس المقبل استعداداً لمواجهة طلائع الجيش.
وتلقى الموريتانى مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربى استدعاء من منتخب ببلاده للمشاركة فى مباراتين يومى 15 و19 نوفمبر الجارى وغادر القاهرة 13 نوفمبر متجهًا لبلاده.
وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، وفاز على نادى مصر بهدف دون رد فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.
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